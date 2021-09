Chord Gitar Lagu Sepur Argo Lawu dari Cak Diqin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut ini adalah chord gitar lagu Sepur Argo Lawu dan lirik lagu Sepur Argo Lawu yang dipopulerkan Cak Diqin.

Intro

Am F E

Dm E F E

Am

Sepur sepur Argo Lawu

F E

Mlayune Menyang jokarto

Dm Am

Ancur ancure Atiku

F E

Bacut edan kowe ra Tresno

Am

Kreta kreta Dwi Pangga

F E

Berhenti....Mampir di Djogja

Dm E

Bukannya Aku tak Cinta

F Am

Karna dimarah oleh Bapak Saya

int : Dm Am E Am

Am

Kreta api Argo Wilis

E

Aku opo Kurang Manis

Dm E

Sepure Argo Muria

F Am

Kurang bagus Opo kurang Gagah

Am

Kreta api Argo Anggrek

E

Tampan Manis tidak jelek

Dm E

Sepure Argo Bromo

F E Am

Pilihane Bapak wong sing sugih donya

Am

Sepur Sepure Sri Tanjung

F E

Larane....Pacaran Wurung

Dm E

Wis tak pikir wis tak Petung

F Am

Pethuk Bapakmu Sesuk tak Penthung

Music

Am.. F E Dm E F E

Am.. F E Dm E F Am

Outro : Dm Am E Am

Itulah, kunci gitar atau chord Sepu Argo Lawu yang dinyanyikan Cak Diqin, serta lirik lagu Sepu Argo Lawu.

Streaming dan unduh atau download lagu Cak Diqin berjudul Sepu Argo Lawu MP3 bisa melalui YouTube Music.

Biodata Cak Diqin

Penyanyi campur sari Muhammad Shodiqin atau Cak Diqin pernah menyandang status Pegawai Negei Sipil (PNS) sebelum berprofesi sebagai seniman.

Cak Diqin pernah menjabat sebagai Penilik Kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jayapura di tahun 1986.

Saat itu ia ditugaskan di Kecamatan Sentani.

Cak Diqin lantas mendapat tugas belajar oleh negara pada tahun 1993.

Cak Diqin mengungkapkan, setahun sebelum ke Solo, yakni pada tahun 1992, campur sari tengah digandrungi.