Chord Gitar Lagu Cinto di Mato Oleh Cak Diqin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut chord gitar lagu Cinto di Mato yang dipopulerkan Cak Diqin dan lirik lagu Cinto di Mato.

Intro : Am F Am

Am E Am

Am F Am

Opo garise Urip Kudu Pisahan

Am F E

Tresnaku lan Tresnamu Ra Keturutan

E Dm Am

Nyanding temahing Bojo ra Kelaksanan

Am E Am

Opo Garise Urip kudu Pisahan

Int : Am E Am

Am F Am

Ojo Cilik Atimu Aku Ngugemi

Am F E

Sumpah Prastyo wingi Tulus lan Suci

E Dm Am

Senadyan Aku Pisah ra bakal Lali

Am E Am

Ojo cilik Atimu Aku Ngugemi

Int : Am E Am

Am

Lungaku Mung Golek Pakaryan

Dm Am

Kanggo Sangu bebrayan

Am E Am

Ing Ati iki Sayang ora Medot Katresnan

Am

Dongaku Ugo Angantheni

Dm Am

Gusti paring Rezeki

Am E Am

Ing Jero Ati iki Kangen Enggalo bali

Int : Am E Am

Am F Am

Nadyan Aku ing Monco ra Megat Tresno

Am F E

Tresnaku Mung Sliramu ra Bakal liyo

E Dm Am

Bebarengan nggondeli Sumpah prasetyo

Am E Am Am E

Mugo Dadio Jodo ing Saklaminyo

MusiK : Am Dm Am

Am E Am

E Am E Am

G- G G- Am

Itulah, kunci gitar atau chord Cinto di Mato yang dinyanyikan Cak Diqin, serta lirik lagu Cinto di Mato.

Streaming dan unduh atau download lagu Cak Diqin berjudul Cinto di Mato MP3 bisa melalui YouTube Music.

Biodata Cak Diqin

Penyanyi campur sari Muhammad Shodiqin atau Cak Diqin pernah menyandang status Pegawai Negei Sipil (PNS) sebelum berprofesi sebagai seniman.

Cak Diqin pernah menjabat sebagai Penilik Kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jayapura di tahun 1986.

Saat itu ia ditugaskan di Kecamatan Sentani.

Cak Diqin lantas mendapat tugas belajar oleh negara pada tahun 1993.

Cak Diqin mengungkapkan, setahun sebelum ke Solo, yakni pada tahun 1992, campur sari tengah digandrungi.

