Chord Gitar Lagu Tragedi Tali Kutang Oleh Cak Diqin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut chord gitar lagu Tragedi Tali Kutang yang dipopulerkan Cak Diqin dan lirik lagu Tragedi Tali Kutang.

Intro:

Am E Dm Am

Dm Am

F E Am

Am

Dek Biyen wis tak tukoke

E

Wujud tali sak kotange

Dm Am

Saikine la kok ilang sak slirane

Dm

Lungo menyang endi

Am

tanpo pamit ra ngabari

F E

opo lali kowe karo aku iki

Am

Nadyan regane nem ewu

E

kuwi wujud katresnanku

Dm Am

Jare kowe melu aku la kok mlayu

Dm

Opo kurang larang

Am

Pungkasane kowe ilang

F E

nengendi aku nggoleki

Am

tali kutang

Int: E F Am

Am G

Iki Mas taline tak kondurake

Dm Am

Mergo Bapak ra ngeparengake

B E

Aku dijodoke malah karo priyo seje

F E

Wis cukup mung semene wae

Am

Duh kangmas andum Basuki

E

Aku ora bakal lali

Dm Am

Yen gusti ngeparengake mesti bali

Dm Am

Tali kutang iki tak simpen tekane pati

F E Am

Tali kutang saksi tresnaku kang suci

Int:

Am E Dm Am

Dm Am

F E Am

Itulah, kunci gitar atau chord Tragedi Tali Kutang yang dinyanyikan Cak Diqin, serta lirik lagu Tragedi Tali Kutang.

Streaming dan unduh atau download lagu Cak Diqin berjudul Tragedi Tali Kutang MP3 bisa melalui YouTube Music.

Biodata Cak Diqin

Penyanyi campur sari Muhammad Shodiqin atau Cak Diqin pernah menyandang status Pegawai Negei Sipil (PNS) sebelum berprofesi sebagai seniman.

Cak Diqin pernah menjabat sebagai Penilik Kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jayapura di tahun 1986.

Saat itu ia ditugaskan di Kecamatan Sentani.

Cak Diqin lantas mendapat tugas belajar oleh negara pada tahun 1993.

Cak Diqin mengungkapkan, setahun sebelum ke Solo, yakni pada tahun 1992, campur sari tengah digandrungi.

