Info Motor, Honda BeAT 2021 Promo September dan Harga OTR di TDM Lampung 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Berikut ini informasi diskon atau potongan tenor Motor Honda BeAT di PT Tunas Dwipa Matra (TDM) Lampung pada September 2021.

Di bulan September 2021, Honda kembali memberikan promo potongan tenor yang menarik untuk pelanggan setianya.

Promo tersebut berlaku untuk pembelian motor, BeAT series.

Dikonfirmasi Tribunlampung.co.id pada, Selasa (28/9/2021), salah satu sales counter menyampaikan promo dan potongan tenor yang berlaku di bulan september 2021.

"Promo untuk tipe motor BeAT Sporty Deluxe, setiap pembelian Motor Honda secara tunai maupun kredit akan mendapatkan Direct Gift, Jaket BeAT Sporty Deluxe selama pembelian di bulan September 2021," Kata sales counter Honda, Noni.

Tidak hanya itu, Ia juga menjelaskan pada bulan September 2021 diberlakukan tenor, potongan harga yang menarik.

"Untuk DP minimal, Motor Honda BeAT Sporty CBS Deluxe, di bulan September 2021, kisaran Rp 800 ribu dengan potongan angsuran 5 bulan," tutur Noni.

Adapun harga cash motor Honda BeAT bulan September 2021, sebagaimana tertera di TDM, Lampung.

New Honda BeAT dipasarkan dengan harga on the road (OTR) Lampung Rp17.539.500.

Sementara untuk tipe CBS, kisaran harga cash Rp18.220.000 .