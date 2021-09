Info Motor Terkini, Berikut Harga Honda BeAT Bulan September dan Mekanisme Kredit Motor

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Bagi Anda yang berkeinginan membeli sepeda motor Honda BeAT, berikut daftar harga tunai dan mekanisme pembelian kreditnya.

Untuk bulan September 2021 ini, harga tunai motor New Honda BeAT untuk OTR (On the Road) berkisar Rp17.539.500.

Sementara untuk tipe CBS, kisaran harga cash Rp18.220.000 . Lalu, untuk CBS-ISS, Rp18.319.500 untuk tipe Deluxe.

Bagi, New Honda BeAT Street dipasarkan dengan OTR Lampung Rp18.494.500.

Harga ini yang tertera di PT Tunas Dwipa Matra (TDM) Lampung.

Sementara simulasi kredit khusus di akhir bulan September 2021, ada promo menarik sebagaimana dijelaskan oleh salah satu sales counter TDM yang bernama Noni.

"DP Bayar hanya Rp 690 ribu, angsuran berkisar Rp 842 ribu perbulan, dan mendapat potongan angsuran 3 bulan," kata Noni dikonfirmasi via WhatsApp pada, Rabu (29/9/2021).

Noni mengatakan, juga diskon hadiah langsung di bulan September 2021.

Dimana, bagi konsumen yang membeli motor Honda BeAT di bulan September ini akan mendapatkan jaket exclusive dari Honda, dan Free oli 1 tahun, free service 1 tahun, free biaya asuransi hingga Rp 10 juta.

Untuk estimasi DP Kredit, Noni ungkapnya, ada beberapa syarat untuk proses kredit motor Honda di TDM Lampung.