Promo PPKM di Mitra Bangunan Supermarket Lampung, Keramik Diskon hingga 60 Persen

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Ragam promo bahan bangunan bisa didapatkan saat berbelanja di Mitra Bangunan Supermarket Lampung yang berada di Jalan Raya Hajimena Nomor 88, Natar, Lampung Selatan.

Asisten Manager Mitra Bangunan Supermarket Lampung Sabar mengungkapkan, pihaknya memiliki Promo PPKM (Promo-Promo Kombo Mantap) hingga 30 September 2021 mendatang.

"Produk keramik atau granit diskon up to 60 persen. Harga mulai dari Rp 86 ribu per meter dan keramik harga mulai Rp 38 ribu per dus," jelasnya kepada Tribunlampung.co.id di lokasi penjualan, Rabu (29/9/2021).

Selain itu juga ada promo closet duduk dengan diskon up to 35 persen +pot harga Rp 80 ribu. Harga closet duduk mulai dari Rp 609.900 / unit dan masih banyak lagi promo menarik lain dari Mitra bangunan Supermarket Lampung.

Ada banyak pilihan mulai dari peralatan tukang, aneka cat, aneka kunci, aneka lampu hias, aneka wastafel cabinet, aneka kran, aneka kompor, dan aneka perlengkapan rumah tangga.

"Raih juga kesempatan rezeki Mitra Grand Prize 1 unit mobil Mitsubishi Expander, 1 unit motor Honda PCX, lemari es, TV LED, dan hadiah menarik lainnya," imbuh dia.

(Tribunlampung.co.id/ Sulis Setia Markhamah)