Info Motor, Update Harga dan Simulasi Kredit Yamaha Nmax 2021

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Berikut ini harga, simulasi kredit dan persyaratan kredit untuk motor Yamaha Nmax 2021.

Adapun harga cash dan DP (Down Payment) motor Yamaha Nmax 2021, sebagaimana tertera di Yamha Service Shop.

All New Nmax non ABS dipasarkan dengan harga on the road (OTR) Lampung Rp31.380.000.

Sedangkan All New Nmax C dipasarkan dengan harga on the road (OTR) Lampung Rp32.630.000.

Sementara simulasi kredit Yamaha Nmax, minimal DP Rp2.200.000. dengan angsuran perbulan Rp1.423.000.

Adapun persyaratan kredit motor Yamaha Nmax, sebagaimana dijelaskan oleh Yulia, sebagai counter service di Yamha Service Shop yang berlokasi di Jl. Sultan Agung, Bandar Lampung.

"Fotokopi KTP dan KK suami istri jika sudah menikah.

"Bagi yang belum menikah diwajibkan memakai KTP penjamin.

"PBB Rekening Listrik dan slip gaji bagi karyawan," terang Yulia saat diminta keterangan pada, Rabu (29/9/2021).

Spesifikasi Motor Yamaha Nmax