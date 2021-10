JADWAL Liga Champions Atletico Madrid vs Liverpool, Head to Head Kedua Tim

Ilustrasi pemain Atletico Madrid. Jelang jadwal Liga Champions matchday ketiga antara Atletico Madrid vs Liverpool, simak head to head kedua tim.

Matchday ketiga Liga Champions digelar Selasa 19 Oktober 2021 - Kamis 21 Oktober 2021 dengan sejumlah laga menarik dan big match tim-tim besar Eropa.

Adapun tayangan live Liga Champions bisa disaksikan via link live streaming SCTV atau link live streaming Vidio.com. (link di akhir artikel)

Diketahui, laga di matchday ketiga di antaranya Atletico Madrid vs Liverpool, pada Rabu (20/10/2021), pukul 02.00 WIB.

Kemudian di hari yang sama ada laga Ajak vs Dormund, Porto vs AC Milan dan Barcelona vs Dynamo Kyiv.

Big match Atletico Madrid vs Liverpool akan mewarnai laga ketiga Grup B Liga Champions 2021-2022.

Pertandingan Atletico Madrid vs Liverpool akan dihelat di Stadion Wanda Metropolitano Selasa (19/10/2021) dini hari WIB.

Kedua raksasa Eropa tersebut datang dengan misi untuk kembali meraih kemenangan.

Sebelumnya di laga Matchday kedua Group B Liga Champions, Atletico Madrid berhasil menaklukan AC Milan dengan skor 1-2.

Meski bermain dengan 10 pemain Ateltico Madrid mampu mencuri kemenangan di kandang Milan Rabu (29/9/2021) dini hari WIB.

