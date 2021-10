Lowongan Kerja Lampung, PT Propan Raya ICC Butuh Marketing Event and Promotion Staff

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut informasi mengenai lowongan kerja Lampung di PT Propan Raya ICC.

PT Propan Raya ICC sedang membuka loker Lampung untuk posisi marketing event and promotion staff.

Dilansir dari jobstreet.com, PT Propan Raya ICC adalah sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak khusus di bidang chemicals coating atau lebih dikenal dengan istilah "CAT".

Mengusung visi "To Be The Most Innovative Surface Coating Company with World Class Quality", PT.

Propan Raya ICC berhasil merambah ke bidang lain dan menguasai pasar decorative paint sehingga menjadikannya "The Paint Specialist".

Hal ini dibuktikan dengan keberhasilannya meraih sertifikat ISO 9001 yang menjamin mutu dan kualitas produknya.

Ultran, Impra dan Propan merupakan merek-merek dari produk PT Propan Raya ICC yang sangat dikenal oleh kalangan profesional, retail maupun industrial.

Saat ini PT Propan Raya ICC membutuhkan sumber daya manusia kreatif, inovatif, kompetitif, bertanggung jawab dan menyukai tantangan untuk bergabung dan berkembang bersama PT Propan Raya ICC untuk mengisi posisi marketing event and promotion staff.

Berikut deskripsi dan syarat-syarat yang harus disiapkan untuk mengisi marketing event and promotion staff.

a. Kualifikasi:

