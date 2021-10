Istri Onadio Leonardo, Beby Prisillia Keguguran

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Onadio Leonardo berduka.

Sang istri Beby Prisillia keguguran.

Kabar duka tersebut dibeberkan oleh Onad sapaan akrabnya dalam laman Instagram pribadi miliknya, yang juga turut menyemangati istrinya.

"Semangat ya istriku. Emang belom dikasih sama yang di atas," kata Onadio dikutip dari Instagram pribadi miliknya, Sabtu (1/10/2021).

Vokalis band LYON itu juga meminta maaf pada putranya semata wayangnya, Juan Gianluca Leonardo Wage, yang sudah mengharapkan kehadiran sang adik.

"Maafin ya Juan belom bisa kasih kamu adek. Makasih kamu malaikat kecil yang udah sempet mampir di rahimnya ibu kamu . I love u babe @bebyleonardo," lanjut Onad.

Diunggahan sang istri, ia mengungkapkan kesedihannya sambil berusaha tegar dengan mengucapkan terima kasih kepada calon bayinya yang telah tiada.

Hal serupa juga disuarakan Beby, jika putra sulungnya telah menantikan kehadiran adik.

"Selasa , 31 agustus 2021. Hey lil angel, terima kasih udah berjuang bareng mami, mami papi juga udah berjuang buat kamu, tapi Tuhan berkehendak lain," tulis Beby di Instagram

"Makasih udah pernah mampir di perut mami even bentar bangetttt , padahal kakak juan udah seneng bakal punya adek, perut mami kalo pagi suka di ciumin ama kakak juan hihihihi…. Rest in peace my liltle sunshine. Papi, mami, kakak Juan love you so much," lanjutnya Beby.