Kapolres Way Kanan Lampung Beri Penghargaan 10 Personel Berprestasi 

TRIBUNLAMPUNG.CO.Id, WAY KANAN - Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung kembali memberikan piagam penghargaan kepada 10 personel Polres Way Kanan yang berprestasi, di lapangan Apel Parama Satwika Polres Way Kanan, Jumat 1 Oktober 2021.

Binsar menyampaikan selamat kepada 10 personel yang telah mendapatkan penghargaan.

Penghargaan tersebut diberikan atas prestasi dan dedikasi dalam menjalankan tugas di setiap bagian dan fungsinya masing-masing serta atas dedikasi dan loyalitasnya terhadap institusi Polri.

Penghargaan diberikan oleh Kapolres Way Kanan kepada Ipda Nursyamsi jabatan Kasattahti Polres Way Kanan atas prestasinya memiliki integritas moral dan ketauladanan, berkelakuan baik serta berdedikasi dalam pelaksanaan perawatan tahanan di rutan mapolres way kanan dan tidak ada yang terpapar Covid–19.

Lalu, Bripka Feby Aries Pranto jabatan PS Kanit 3 Satintelkam Polres Way Kanan, bersama tiga anggota satsabhara Polres Way Kanan yakni Bripda M. Ronaldo Kharisma Yanda, Bripda Daffa rizaldi indra dan Bripda Andyka Pratama Putra atas prestasinya berdedikasi tinggi dalam pelaksanaan tugas melebihi tugas pokok, berperan aktif dan membantu di bidang kesehatan dengan menjadi operator pelaksanaan vaksinasi Covid–19 dan menginput ke dalam aplikasi p-care vaksin yang diadakan oleh Polres Way Kanan di wilayah Kab. Way Kanan.

Aiptu Juarta jabatan PS Panit 1 Unitbinmas Polsek Baradatu, Aipda Antonius Hariyanto jabatan PS Kanitbinmas Polsek Pakuan Ratu, Aipda Rachmad Dwi Saputra jabatan PS Kanitbinmas Polsek Way Tuba dan Bripka Yudi Purnomo jabatan PS Kanitbinmas Polsek Banjit atas prestasinya berdedikasi tinggi dalam pelaksanaan tugas melebihi tugas pokok, berperan aktif dan membantu di bidang kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid–19 baik kepada warga masyarakat dan kelompok pelajar sehingga menjadi daerah sasaran dalam pelaksanaan vaksinasi oleh Polres Way Kanan.

Selanjutnya Bripka Kusnovi Wanjiarni jabatan PS Paurlat Bagsumda Polres Way Kanan atas prestasinya berdedikasi tinggi dalam pelaksanaan tugas melebihi tugas pokok, berperan aktif dalam membantu pelaksanaan tugas di bidang sumber daya manusia sebagai konselor di Polres Way Kanan dengan melakukan kegiatan konseling kepada personel Polres Way Kanan.

"Pemberian penghargaan ini bukan hal yang remeh atau biasa biasa, saya pribadi selaku Kapolres Way Kanan terus mendorong untuk meningkatkan di dalam diri seluruh personel Polres Way Kanan," katanya.

Sehingga hari ini bentuk penghargaan tersebut diberikan kepada sepuluh personil, sebagai bentuk motivasi saya, kepada kalian telah menjadi bagian dari masyarakat Kabupaten Way Kanan.

Kapolres menjelaskan bahwa penghargaan ini tidak hanya untuk hari ini saja, kedepan masih banyak tantangan tetap semangat ,tetap bangga menjadi anggota Polri.

"Oleh karena itu, layani masyarakat dengan baik dan jangan bosan bosan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan,” pinta AKBP Binsar.

Memasuki akhir tahun ini, kita masih menghadapi situasi di masa pandemi Covid– 19 yang melanda negeri ini, tentunya sebagai anggota Polri jangan lupa kita tetap mematuhi protokol kesehatan dalam rangka memutus mata rantai covid-19 dengan cara patuhi 5 M.

Selain itu, mari dukung dan sukseskan salah satu program pemerintah yang sedang berjalan saat ini yaitu vaksinasi, sehingga seluruh masyarakat Kabupaten Way Kanan memiliki Herd Immunity.

(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)