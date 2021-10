Ilustrasi. Biodata Second Lead dalam Drama Korea Dali and The Cocky Prince.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut biodata second lead dalam drama Dali and The Cocky Prince yang tayang di KBS2.

Dali and The Cocky Prince bercerita tentang laki-laki yang diperankan oleh Kim Min Jae dan perempuan yang diperankan Park Gyu Young yang memiliki latar belakang unik dan saling bertemu tanpa sengaja.

Dali and The Cocky Prince ini adalah drama terbaru Park Gyu Young setelah perannya di The Devil Judge.

Kemudian ada juga second lead yang akan menjadi konflik percintaan pemeran utama.

Berikut biodata second lead Dali and The Cocky Prince selengkapnya.

1. Yeon Woo

Yeon Woo lahir pada 1 Agustus 1996, saat ini berusia 25 tahun.

Lee Da Bin atau yang dikenal dengan nama panggungnya Yeon Woo dan nama Inggrisnya Chloe, adalah seorang aktris Korea Selatan yang dikelola oleh MLD Entertainment dan mantan anggota girl grup Momoland.

Ia adalah anggota asli yang juga merupakan bagian dari acara survival "Finding Momoland".

Yeon Woo adalah mantan peserta pelatihan MBK dan Pledis dan membuat debut aktingnya di "The Great Seducer".

