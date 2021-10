Umi Kalsum Ulang Tahun, Ayu Ting Ting Sampaikan Permintaan Maaf. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ibunda Ayu Ting Ting, yakni Umi Kalsum ulang tahun pada Senin (4/10/2021) kemarin.

Dalam rangka merayakan ulang tahun sang ibunda, Ayu Ting Ting pun tak segan memberikan kejutan manis pada Umi Kalsum.

Tak hanya Ayu Ting Ting, ayah sang pedangdut bersama anggota keluarga yang lain pun ikut merayakan hari bahagia tersebut.

Hal itu diabadikan lewat unggahan Ayu Ting Ting di laman Instagram pribadinya.

Dalam unggahan tersebut, tampak potret Ayu Ting Ting bersama Umi Kalsum di hadapan dua buah kue tart.

Tulisan "Happy Birthday Ibuku Sayang," tersemat pada sebuah kue tart manis berwarna ungu di hadapan Ayu Ting Ting.

Bahkan, ada figur Umi Kalsum di atas kue tersebut.

Sementara kue lain berwarna cream kekuningan di hadapan Umi Kalsum tampak tertulis ucapan selamat Ulang Tahun dari Ayu dan putrinya, Bilqis.

"Happy birthday to the one n only my lovely mom sayang @mom_ayting92_," tulis Ayu Ting Ting.

Ayu bahkan menuliskan harapannya pada sang ibunda.

