Sukses Kelola Manajemen Risiko, PLN Group Borong 11 Penghargaan TOP GRC Awards 2021

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, - Dedikasi PT PLN (Persero) dan anak usahanya dalam mendorong peningkatan bisnis perusahaan melalui pengembangan kebijakan dan implementasi tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi, secara terintegrasi mendapatkan pengakuan dalam penghargaan TOP GRC Awards 2021.

Total, PLN, PT Indonesia Power (IP), dan PT PLN Batubara memborong 11 penghargaan dalam ajang yang diadakan oleh Majalah TopBusiness.

TOP GRC Awards 2021 adalah ajang penghargaan terkait penerapan governance, risk management dan compliance (GRC) atau tata kelola, risiko, dan kepatuhan di perusahaan se-Indonesia.

Pada acara penghargaan yang diselenggarakan Kamis (07/09/2021) di Hotel Raffles, Jakarta, PLN menyabet penghargaan tertinggi TOP GRC Awards 2021 level bintang lima (#5 Stars).

Direktur Utama PT PLN (Persero), Zulkifli Zaini, juga dinobatkan sebagai The Most Committed GRC Leader 2021. Selain itu, PLN juga mendapatkan penghargaan The High Performing Board of Commissioners on GRC 2021 untuk Board of Commisioner, serta Special Appreciation on GRC Culture Development untuk kategori khusus.

PT Indonesia Power (IP) juga berhasil meraih penghargaan tertinggi TOP GRC 2021 dengan level #5 Stars, dan TOP Leader The Most Committed GRC Leader 2021 untuk M Ahsin Sidqi selaku Direktur Utama PT Indonesia Power. Selain itu, IP juga berhasil menyabet penghargaan The High Performing Board of Commissioners on GRC 2021, dan penghargaan kategori khusus Special Appreciation on Applications to support GRC Implementation.

Sementara itu, PT PLN Batubara mendapatkan penghargaan TOP GRC 2021 dengan level #4 Stars. Direktur Utama PT PLN Batubara Kemal Djamil Siregar juga berhasil memperoleh TOP Leader The Most Committed GRC Leader 2021. Ditambah penghargaan kategori khusus Special Appreciation on Applications to support GRC Infrastructure.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PLN Sinthya Roesly menyampaikan, PLN sadar jika penerapan prinsip-prinsip GRC dalam menjalankan perusahaan merupakan hal sangat penting. Selain untuk menjaga keberlangsungan bisnis, GRC menciptakan peluang baru di tengah-tengah tantangan pada era kenormalan baru, sehingga diharapkan dapat memberikan nilai tambah.

"Ini satu hal yang sangat baik bagi PLN yang sedang bertransformasi. GRC sebagai bagian dari budaya PLN mendapatkan apresiasi dari para juri yang sangat kredibel untuk melihat bahwa PLN sedang bertransformasi untuk menjadi perusahaan yang lebih baik," ujar Synthia

GRC juga memiliki peran strategis dalam mendorong percepatan transformasi PLN dengan aspirasi Green, Lean, Innovative, dan Customer Focused. Maka dari itu, dirinya bersama dengan jajaran manajemen PLN bertekad untuk terus melanjutkan kinerja bisnis dengan didasari penerapan prinsip-prinsip GRC secara optimal.