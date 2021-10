Ilustrasi. Biodata Second Lead di Drama Korea Young Lady and Gentleman

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut biodata second lead Drama Korea Young Lady and Gentleman yang tayang di saluran KBS2 yang diperankan oleh Lee Se Hee dan Ji Hyun Woo.

Drakor Young Lady and Gentleman ini bercerita tentang seorang laki-laki kaya raya yang diperankan oleh (Ji Hyun Woo) dan manita miskin (Lee Se Hee) yang menjadi pengasuh dikeluarga tersebut.

Young Lady and Gentleman menghadirkan Drama Korea dengan kisah cinta yang tak terduga.

Disutradarai oleh Shin Chan Seok, Young Lady and Gentleman dibintangi oleh aktor dan aktris kenamaan Korea Selatan.

Berikut biodata second lead Young Lady and Gentleman dan pemeran Young Lady and Gentleman lainnya.

1. Park Ha Na

Park Ha Na lahir pada 25 Juli 1985, saat ini berusia 36 tahun.

Park Ha Na adalah seorang aktris Korea di bawah FN Entertainment.

Ia membuat debut hiburannya pada tahun 2003 sebagai anggota grup idola FUNNY.

Namun kini grup FUNNY dinyatakan telah bubar.

