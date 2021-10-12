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JADWAL Liga Champions Matchday 3 Ada FC Porto vs AC Milan dan PSG vs RB Leipzig
Simak, jadwal Liga Champions matchday 3 ada pertarungan FC Porto vs AC Milan dan PSG vs RB Leipzig.
Penulis: Romi Rinando | Editor: Noval Andriansyah
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, jadwal Liga Champions matchday 3 ada pertarungan FC Porto vs AC Milan dan PSG vs RB Leipzig.
Diketahui, gelaran Liga Champions matchday 3 akan mulai digelar pada Selasa 19 Oktober 2021 mulai pukul 23.45 WIB.
Adapun tayangan live Liga Champions bisa disaksikan via link live streaming SCTV dan link live streaming Vidio.com. (link di akhir artikel)
Ada sejumlah laga menarik di antaranya FC Porto vs AC Milan, PSG, Manchester City, Juventus, Chelsea dan Manchester United main.
Sejumlah pertandingan Liga Champion akan tayang di SCTV dan Live Streaming Champions TV di Vidio.com, mulai dari FC Porto vs AC Milan, Manchester United vs Atalanta, Barcelona vs Dynamo Kyiv, Atletico vs Liverpooldan banyak lainnya.
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Sebelum duel bigmatch di Jadwal Liga Champions via Siaran Langsung SCTV yakni FC Porto vs AC Milan Barcelona vs Dynamo Kyiv, ada Club Brugge vs Manchester City dan PSG vs RB Leipzig.
Selain pertandingan itu, ada laga-laga menarik Liga Champions lainnya lain seperti FC Porto vs AC Milan, Manchester United vs Atalanta, PSG vs RB Leipzig, Atletico vs Liverpool.
Meski demikian, UCL pekan ketiga yang disiarkan via live streaming Vidio dan siaran langsung SCTV tetap menghadirkan rangkaian big match yang layak ditunggu.
Duel Grup A antara Club Brugge vs Manchester City, Selasa (19/10) mulai pukul 23.45 WIB jadi laga pembuka Liga Champions 2021/2022 pekan ketiga.
Seusai duel itu, ada lanjutan partai PSG vs RB Leipzig pada Rabu (20/10) dini hari pukul 02.00 WIB.
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