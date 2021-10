Tinjau Vaksinasi, Kapolres Way Kanan Lampung Tekankan Jajaran Bersinergi Wujudkan Target

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung meninjau pelaksanaan vaksinasi massal yang digelar Akademi angkatan bersenjata Republik Indonesia 99 (BASE99), di kampung Banjar Negara, Baradatu, Way Kanan, Jumat 15 Oktober 2021.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung meninjau pelaksanaan vaksinasi massal yang digelar Akademi angkatan bersenjata Republik Indonesia 99 (BASE99), di kampung Banjar Negara, Baradatu, Way Kanan, Jumat 15 Oktober 2021.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung menjelaskan kegiatan vaksinasi ini sebagai wujud transformasi Polri yang PRESISI mendukung percepatan penanganan Covid-19 dalam rangka menuju Herd Immunity minimal 70% dari yang ditargetkan.

Vaksinasi Covid-19 berjenis Astrazeneca dosis ke 1 terhadap masyarakat umum di Banjar Negara menargetkan 500 warga dengan rentang usia 17 hingga lansia dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Disisi lain, dalam penanganan Covid-19.

AKBP Binsar meminta, kepada Polsek Jajaran bersama TNI dan seluruh pihak terus bersinergi untuk melakukan upaya-upaya terkait akselerasi vaksinasi guna target dari pemerintah dapat segera terwujud.

Sementara, dari hasil terakhir yang dihimpun petugas di lokasi gerai Vaksinasi, input data peserta yang hadir untuk mendaftar vaksin, Kapolres yakin bahwa alhamdulillah hari ini Kampung Banjar Negara insya allah 100% sudah divaksinasi.

"Saya sangat mengapresiasi karena ini merupakan prestasi yang luar biasa selamat kepada Kepala Kampung dan memuji antusias masyarakat yang sudah vaksinasi karena bisa menjadikan contoh bagi daerah-daerah yang lain," ujarnya.

Oleh karena itu, Kapolres mengucapkan terima kasih buat semangatnya, tetap jaga kesehatan tetap jaga protocol kesehatan. Salam sehat, salam tangguh untuk kita semua.

Di sela-sela kegiatan, Alumni Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) 99

(BASE 99) melalui AKBP Binsar menyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako untuk warga yang terdampak dan diharapkan dapat sedikit membantu masyarakat di tengah pandemi covid-19.

