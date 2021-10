Ilustrasi. Drama Korea My Name, Biodata Pemeran Polisi di Drama Korea My Name.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut biodata pemeran polisi di Drama Korea My Name yang tayang di Netflix.

Drama Korea My Name merupakan karya terbaru Han So Hee setelah menyelesaikan Nevertheless.

Drakor My Name ini bercerita tentang Kim Ji Woo (Han So Hee) yang menyamar sebagai polisi untuk membongkar kematian ayahnya.

Ia dibantu oleh organisasi kriminal yang memasok narkoba agar menjadi petarung yang hebat.

Drama Korea My Name ini menampilkan aksi heroik Han So Hee yang jauh dari karakter perannya sebelumnya.

a. Han So Hee

Han So Hee lahir di Korea Selatan pada 18 November 1994, saat ini berusia 26 tahun.

Han So Hee adalah seorang aktris Korea Selatan.

Han membuat debut aktingnya dalam peran kecil di "Reunited Worlds".

