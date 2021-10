Info Mobil, Spesifikasi Mobil Suzuki Jimny Terbaru 2021

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Hadirnya mobil Suzuki Jimny pada tahun 2019 lalu di Indonesia terbilang cukup menggemparkan dunia otomotif, tak terkecuali di Lampung.

Pasalnya, spesifikasi mobil Suzuki Jimny terbaru kini sudah jauh lebih modern dan elegan jika dibandingkan dengan generasi pendahulunya.

Suzuki Jimny sendiri merupakan mobil berjenis SUV yang mengusung mesin bensin berkapasitas 1462 cc.

Dengan mesin tersebut, mobil ini mampu menghasilkan tenaga hingga 101 hp dan torsi puncak 130 Nm.

Untuk masalah transmisi, Suzuki Jimny sendiri tersedia dalam dua pilihan yakni, Manual dan Otomatis tergantung variannya.

"Untuk transmisi ada manual dan otomatis, selain itu juga ada pilihan warna single tone dan Two Tone," ungkap Ary, Marketing Executive Dealer Suzuki Persada Lampungraya.

Sedangkan untuk pilihan varian, Mobil Suzuki Jimny tersedia dalam empat pilihan, yakni MT, AT, MT Two Tone, dan AT Two Tone.

Dari segi tampilan eksterior, Jimny terbaru tampil berbeda di antara deretan SUV di kelasnya.

Jika bodi rata-rata SUV berukuran besar, mobil Suzuki Jimny justru tampil dengan ukuran yak tak terlalu besar.

Kendati demikian, Ary mengungkapkan Suzuki Jimny sendiri tak kehilangan kesan gagah dan maskulin.