Otomotif
Info Motor Terbaru, Berikut Harga Motor Bekas Honda Vario New 150 eSP Terkini
Bagi Anda yang berminat membeli motor bekas Honda Vario New 150 Esp. Simak, berikut informasi harga terkini.
Editor: Dedi Sutomo
GridOto.com
Ilustrasi. Info Motor Terbaru, Berikut Harga Motor Bekas Honda Vario New 150 eSP Terkini.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi Anda yang berminat membeli motor bekas Honda Vario New 150 Esp. Simak, berikut informasi harga terkini.
Motor Honda Vario, menjadi motor matik keluaran pabrikan Honda yang cukup banyak peminatnya.
Tak hanya unit baru, motor bekas dari Honda Vario tetap banyak diminati konsumen.
Berikut harga motor bekas Honda Vario New 150 eSP yang dilansir dari GridOto.com.
Honda Vario New 150 eSP (2015): Rp 13 juta
Honda Vario New 150 eSP (2016): Rp 14 juta
Honda Vario New 150 eSP (2017): Rp 15,5 juta
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Honda Vario New 150 eSP (2018): Rp 16 juta
*Disclaimer
Harga dirangkum dari pedagang motor bekas area Jakarta dan sekitarnya.
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Info Motor Terbaru
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Honda Vario New 150 eSP
Tribun Lampung
Tribunlampung.co.id
Sumber: Tribun Lampung
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