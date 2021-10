Info Mobil Terbaru, Harga OTR Suzuki Jimny di Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Suzuki Jimny sudah menjadi mobil legendaris.

Setelah sempat tidur panjang, Suzuki Jimny kembali diproduksi Jimny dengan karakter yang lebih tangguh.

Desainnya bisa disebut macho, sangat cocok untuk diajak berpetualang.

Jika Anda berminat membeli Suzuki Jimny, simak harganya di diler Persada Lampung Raya, Bandar Lampung.

Suzuki Jimny mengusung mesin bensin berkapasitas 1.462 cc.

Ada dua pilihan transmisi, yakni manual dan otomatis.

Suzuki Jimny tersedia dalam empat varian, yakni M/T, A/T, M/T Two Tone, dan A/T Two Tone.

Dari segi tampilan, baik eksterior maupun interior mobil ini terlihat sangat gagah serta didukung dengan berbagai fitur modern.

Suzuki Jimny juga memiliki kemampuan yang cukup tangguh, bahkan kerap dijadikan sebagai mobil offroad.

