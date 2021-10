Info Motor, Harga Motor Roda Empat ATV VIAR di Bulan Oktober

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Bagi Anda yang tertarik untuk memiliki motor roda empat (ATV), berikut harga motor ATV VIAR pada bulan Oktober 2021.

VIAR menyediakan motor ATV dengan tiga pilihan motor VIAR Razor 100 cc, 150 cc da ATV 200 cc.

Hesty selaku sales counter VIAR Lampung menjelaskan, motor ATV digunakan untuk menjangkau segala medan. Dimana penjelajah membutuhkan kendaraan seperti motor trail ATV.

Menggunakan motor ATV kerap dilakukan di daerah pegunungan.

Pasalnya dengan menggunakan motor ATV yang memiliki roda empat bisa berkendara lebih stabil dibandingkan dengan motor trail.

Baca juga: Info Motor, Harga Motor Viar Roda Tiga Terbaru 2021

Untuk harga cash atau harga Off The Road (OTR) all motor ATV VIAR roda empat berbeda setiap tipenya.

"Viar ATV empat roda terbagi dari beberapa jenis dan tipe. Untuk harga, beda tipe beda harga," kata Hesty saat dikonfirmasi Tribunlampung pada, Rabu (20/10/2021).

Menurut Hesty, untuk Viar ATV 200cc, harganya mencapai Rp 30,5 juta. Sedangkan, untuk VIAR ATV 150cc, harganya Rp 23,5 juta. Untuk motor Viar ATV 100 cc, harganya Rp 16 juta.

"Namun untuk pembelian motor VIAR ATV tidak bisa secara kredit," ujar Hesty menegaskan.

Baca juga: Info Motor, Spesifikasi Motor Viar Karya BIT 100

Ia menambahkan, untuk harga motor VIAR ATV dapat berubah sewaktu-waktu. Karena, harga terkadang ada perubahan.

Demikian, harga OTR motor Viar ATV roda empat pada, Oktober 2021 ( Tribunlampung.co.id / Riyo Pratama )