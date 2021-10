Info Mobil Terbaru, Spesifikasi Varian Mobil Daihatus Sigra Terbaru

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Daihatsu Sigra merupakan mobil berjenis Multi Purpose Vehicle (MPV) yang hadir di Indonesia dengan pilihan mesin bensin.

Spesifikasi mobil Daihatsu Sigra terbaru bisa dibilang cukup mumpuni untuk dijadikan sebagai pilihan bagi yang mencari mobil untuk keluarga.

Daihatsu Sigra sendiri tersedia dalam dua pilihan mesin, yaitu 1.000cc dan 1.200 cc untuk varian tertinggi.

Adapun pilihan tipe dari Daihatsu Sigra terbaru yang tersedia di delaer Tunas Daihatsu Lampung yakni, 1.0 D MT, 1.0 M MT, 1.2 X MT, 1.2 X AT, 1.2 R MT, 1.2 R MT DLX, 1.2 R AT dan 1.2 R AT DLX.

Untuk pilihan mesin 998cc 3-silinder bensin, mobil ini mampu menghasilkan tenaga 66 hp dengan torsi 89 Nm.

Sedangkan pilihan 1.197cc 4-silinder Bensin, Daihatsu Sigra varian ini dapan menghasilkan tenaga 87 hp dengan torsi 108 Nm.

Untuk pilihan transmisi, Daihatsu Sigra tersedia dalam dua varian, yaitu manual dengan 5 percepatan dan otomotis dengan 4 percepatan.

Dari segi penampilan eksterior, mobil Daihatsu Sigra hadir dengan desain yang elegan.

Hal itu karena mobil ini sudah didukung bumper dan gril berbentuk trapezoid di bagian depan.

Selain itu, tipe tertinggi Daihatsu Sigra terbaru juga sudah dilengkapi berbagai fitur eksterior yang mewah juka dibandingkan dengan mobil LCGC lain dikelasnya.