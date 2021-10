Sungai di Dusun Banjarsari, Kecamatan Baradatu, Way Kanan yang jadi lokasi empat korban tenggelam. Korban Tenggelam di Way Kanan Lampung Kembali Ditemukan Tak Bernyawa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Tri Purwanto, salah satu korban tenggelam di kabupaten Way Kanan telah ditemukan pada Rabu 20 Oktober 2021, sekitar pukul 22.15 WIB.

Hal ini di benarkan oleh kepala pelaksana BPBD Way Kanan, Hendri Syahri mengatakan pegawai lapas Kabupaten Way Kanan tersebut ditemukan meninggal dunia, setelah 36 jam tenggelam di sungai Banjarsari, Baradatu, Way Kanan.

“Sudah ditemukan tadi malam, meninggal dunia,” katanya, Jumat 22 Oktober 2021.

Ia mengatakan korban ditemukan sekitar 700 meter dari tempatnya tenggelam.

Kondisi tubuhnya ditemukan dengan posisi telungkup.

Sedangkan dari tiga orang yang tenggelam, yang berusia 8 tahun belum ditemukan.

“Yang belum di temukan Abdurahman Farih Albarkah,” jelasnya.

Kepala kepolisian sektor Baradatu, Kompol Edi Syahputra menerangkan dari tiga orang yang tenggelam baru dua yang ditemukan.

Dua orang tersebut meninggal dunia.

“Terakhir pak Tri Purwanto semalam,” katanya.

