Resmi Nikahi Jessica Iskandar, Vincent Verhaag Dapat Pesan Menyentuh dari El Barack. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Vincent Verhaag dapat pesan menyentuh dari El Barack, putra pertama dari sang istri, Jessica Iskandar.

Sebagaimana diketahui, keduanya telah resmi menikah pada Jumat, 22 Oktober 2021 lalu.

Pernikahan digelar dengan khidmat dan hanya dihadiri pihak keluarga.

Ada banyak sekali momen haru dari pemberkatan hingga makan malam tersebut.

Satu di antaranya saat El Barack menyampaikan pesan manisnya untuk Vincent Verhaag di acara makan malam keluarga tersebut.

Kata-kata manis putra Jessica Iskandar ini pun disampaikan lagi melalui akun @thebridestory.

Sebagai informasi, bridestory merupakan yang menayangkan live pernikahan artis 33 tahun tersebut dengan Vincent Verhaag.

Dalam pesan yang ditulisnya, El mulanya menyampaikan bagaimana sosok Jessica Iskandar adalah ibu yang terbaik baginya.

“My mother, my number one supporter and love. She is the best mother in the world. I don’t know what I would do without her.

(Ibu ku, suporter dan cintaku yang nomor satu. Dia adalah ibu terbaik di dunia. Aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan jika tanpanya)” ucap El Barack dalam Bahasa Inggris dikutip Tribun Style, Minggu, 23 Oktober 2021.

