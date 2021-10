Drakor The Secret Royal Inspector and Jo Yi, Berikut Biodata Pemeran Pendukungnya

Ilustrasi. Biodata Pemeran Pendukung Drama Korea The Secret Royal Inspector and Jo Yi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut biodata pemeran pendukung drama Korea The Secret Royal Inspector and Jo Yi yang akan tayang di tvN pada 8 November 2021 mendatang.

Drama Korea The Secret Royal Inspector and Jo Yi bercerita tentang seorang inspektur kerajaan rahasia bekerja sebagai pejabat yang menyamar yang memeriksa provinsi setempat untuk mengungkap korupsi.

Ra Yi Eon (Ok Taecyeon) bekerja sama dengan seorang wanita bernama Kim Jo Yi (Kim Hye Yoon) yang mencari kebahagiaan dengan bercerai dengan suaminya saat ini.

Duo ini kemudian melakukan skema besar untuk menemukan kebenaran dan menemukan korupsi.

Ra Yi Eon sebenarnya ingin membuka toko pangsit di luar ibu kota.

Namun, karena kepandaiannya ia lulus ujian negara dan menjadi pejabat di Kantor Penasehat Khusus.

Di sana, ia mendapati dirinya menerima perintah rahasia untuk menjalankan misi sebagai inspektur rahasia.

Kim Jo Yi adalah seorang wanita yang tidak ortodoks di era Joseon yang tidak menyukai gagasan tentang wanita yang menderita dalam keheningan selama pernikahan dan dengan sepenuh hati mendukung perceraian.

The Secret Royal Inspector and Jo Yi memiliki jalan cerita komedi yang dapat membuat penonton tertawa karena akting Ok Taecyeon dan Kim Hye Yoon.

Berikut biodata pemeran pendukung The Secret Royal Inspector and Jo Yi dan pemain The Secret Royal Inspector and Jo Yi lainnya.

