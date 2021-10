Atta Halilintar Pamer Foto USG Buah Hatinya, Aurel Hermansyah Sebut Persis Papanya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Aurel Hermansyah diprediksi akan melahirkan pada Februari 2022.

Saat ini usia kandungan istri dari Atta Halilintar ini menginjak usia 5 bulan.

Pada kesempatan tersebut Atta Halilintar memamerkan foto USG calon buah hatinya.

Sebelumnya, Atta Halilintar juga sempat menggugah foto USG calon buah hatinya saat memasuki usia kehamilan 17 minggu.

Potret USG terbaru itu dibagikan Atta Halilintar pada akun Instagram pribadinya @attahalilintar, Selasa (26/10/2021).

Dalam unggahannya, Atta menambahkan backsound lagu Maher Zain yang berjudul For the Rest of My Life.

Pada kolom caption, Atta menuliskan, "Pagi2 Ketemu Permata Hatiku, Mirip Papata apa Mamanur ni?"

Postingan itu langsung dikomentari oleh sang istri.

Putri Anang Hermansyah dan Krisdayanti itu merasa jika calon buah hatinya lebih mirip Atta.

Meski begitu, Aurel tak mempermasalahkan hal tersebut.

