Fakultas Teknik Universitas Lampung Gelar Konferensi Internasional ICCTEIE Perdana

Fakultas Teknik (FT) Universitas Lampung (Unila) menyelenggarakan “International Conference on Converging Technology in Electrical and Information Engineering (ICCTEIE) 2021”, Rabu, 27 Oktober 2021.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Konferensi internasional “Converging Technology for a Sustainable Society” ini diadakan secara daring/virtual melalui video conference di Gedung TIK Unila selama dua hari, hingga 28 Oktober 2021.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Prof. Dr. Yulianto, M.S., saat membuka kegiatan mengatakan, sejumlah negara turut berpartisipasi pada konferensi internasional ICCTEIE perdana ini. Di antaranya United Kingdom, Jepang, Taiwan, Nigeria, Italia, dan Australia.

“Keikutsertaan mereka bisa menjadi media transfer ilmu pengetahuan, teknologi, pada bidang teknik elektro dan teknik informatika,” ujar Prof. Yulianto.

Dekan Fakultas Teknik Unila Prof. Drs. Ir. Suharno, M.S., M.Sc, Ph.D., IPU., ASEAN.Eng., menyampaikan, bidang keilmuan yang dicakup ICCTEIE 2021 meliputi Teknik Elektro dan Teknik Informatika.

ICCTEIE 2021 menyediakan platform bagi para peneliti, ilmuwan, dan seluruh komunitas keteknikan untuk bertukar ide seputar teknik elektro, teknik kendali, elektronika, telekomunikasi, teknik komputer, sistem cyber-fisik, informatika, energi berkelanjutan, serta bidang terkait dan aplikasinya.

Ketua Panitia Khairudin, Ph.D., Eng., menambahkan, antusiasme peserta nampak pada ICCTEIE 2021, setidaknya 40-an peserta internasional menyampaikan hasil penelitian yang dilakukan.

Terdapat dua sesi pemaparan, pertama dimoderasi Dr. Lukmanul Hakim dengan tiga keynote speaker yakni Dr. Laksana Tri Handoko, M.Sc., selaku Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Ir. Bob Saril, M.Eng. Sc., selaku Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN Prof. Yasunori Mitani, dan Rektor Kyushu Institute of Technology, Jepang.

Kemudian sesi pemaparan kedua dimoderasi Dr. Herman H. Sinaga dengan tiga keynote speaker yaitu Prof. Prashant Pillai, University of Wolverhampton, Inggris, Prof. Jing-Ming Guo, National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan, Dr. Daniel Eghbal, Manager Future Network Strategy at Energy Queensland Australia and Australia Council Chair Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).(*)