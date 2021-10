Ungkap Jati Diri Sebagai Muhammad Fattah Depan Boy William, Lucinta Luna Ngaku Cuman Prank

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Lucinta Luna acapkali mengundang kontroversi hingga menjadi sorotan publik.

Terakhir Lucinta Luna mengungkap jati diri sebagai Muhammad Fattah di depan Boy William.

Dengan suara suara khas lelakinya, ia mengaku sosok Lucinta Luna hanyalah seseorang yang selama ini sengaja ia buat supaya bisa menghasilkan uang.

Namun, di akhir video, Lucinta Luna mengaku kepada Boy William jika pengakuannya itu hanyalah prank semata.

Hal itu terlihat dalam kanal YouTube Boy William yang tayang pada Selasa (26/10/2021).

"Kita kenalan ulang, gue Boy, what is your name?," tanya Boy William.

"Muhammad Fattah," ujar Lucinta Luna.

Selama menjadi Lucinta Luna, ia mengaku semua itu hanyalah settingan.

Ia bahkan merasa tertekan saat ia berperan sebagai Lucinta Luna.

