Ilustrasi. Drakor The Secret Royal Inspector and Jo Yi, Berikut Biodata Aktor dan Aktris Veterannya.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut biodata aktor dan aktris veteran di drama Korea The Secret Royal Inspector and Jo Yi yang akan tayang di tvN pada 8 November 2021 mendatang.

Drama Korea The Secret Royal Inspector and Jo Yi bercerita tentang seorang inspektur kerajaan rahasia bekerja sebagai pejabat yang menyamar untuk mengungkap korupsi.

Ra Yi Eon (Ok Taecyeon) bekerja sama dengan seorang wanita bernama Kim Jo Yi (Kim Hye Yoon) yang sedang ingin bercerai.

Duo ini kemudian melakukan skema besar untuk menemukan kebenaran dan menemukan korupsi.

The Secret Royal Inspector and Jo Yi merupakan drama bertema kerajaan pertama untuk Ok Taecyeon.

Di samping itu, terdapat aktor dan artis veteran yang terlibat.

Berikut biodata aktor dan aktris veteran di drama tersebut.

1. Jung Bo Seok

Jung Bo Seok lahir di Korea Selatan pada 14 Juni 1961, saat ini berusia 60 tahun.

Saat ini ia telah menikah dengan Kim Min Jung.

