Ilustrasi menu Hong Kong roasted duck. Tempat Wisata di Bandung, Cicipi 150 Kuliner Dunia di Culinary Journey at The Restaurant

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ingin merasakan masakan luar negeri, kini kamu cukup mengunjungi tempat wisata di Bandung.

Namanya The Restaurant. Destinasi ini menawarkan kulineran menu dunia melalui programnya yang bertajuk Culinary Journey at The Restaurant.

Setidaknya ada 150 menu internasional dari berbagai negara yang dihidangkan dalam program tersebut.

Di antaranya US prime ribs BBQ, Hong Kong style roasted duck, assorted steamed and fried dimsum, Japanesse corner, salad dar, home made Italian pasta, authentic tradional corner, dessert station, dan masih banyak lainnya.

Beragam menu makanan tersebut dibanderol mulai dari Rp 289 ribu per orang dewasa dan Rp 158 ribu untuk anak-anak.

Namun terdapat promo spesial bertajuk Dine 5 Pay 3 sepanjang Oktober ini.

Director of Marking & Communication The Trans Luxury Hotel, Anggia Elgana mengatakan program ini banyak dinantikan oleh para pengunjung.

Bahkan dirinya juga mengaku sering mendapatkan pertanyaan dari tamu mengenai hal tersebut.

Namun kini penantian pengunjung telah usai. Sebab, The Restaurant kembali menghadirkan program Culinary Journey dalam sajian menu all you can eat selama Oktober 2021.

Terlebih, restoran tersebut sudah kembali dibuka pasca hampir tiga bulan tutup akibat PPKM.

