TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Berikut info motor terkini, promo menarik pembelian Yamaha Mio M3 125 CW jelang akhir tahun 2021.

Yakni promo harga cash atau kredit dengan DP murah mulai Rp 500 ribu.

Cukup dengan uang muka atau DP Rp 500 ribu bisa bawa pulang Yamaha Mio M3 125 CW.

Tidak hanya itu berlaku pula diskon potongan tenor atau angsuran bagi konsumen yang membeli secara kredit.

Promo tersebut disampaikan langsung oleh Marfuah selaku sales counter di diler Yamaha Bahana Ahmad Yani, Bandar Lampung.

Baca juga: Info Motor Terbaru, Dapatkan Potongan Angsuran dan DP untuk Pembelian Motor Yamaha XSR 155

"Promo dari Mio M3 125 CW cukup dengan DP Rp 500 ribu, dengan angsuran perbulan kisaran Rp 800 ribu tentunya sangat membantu di era yang sulit seperti ini," kata Marfuah pada, Kamis (28/10/2021).

"Tidak hanya DP yang rendah, promo lainnya dari Mio M3 125 CW, berlaku juga potongan angsuran satu hingga lima bulan," tambahnya.

Marfuah juga menjelaskan harga On The Road (OTR) Yamaha Mio M3 125 CW per Oktober 2021.

"Harga OTR dari Yamaha Mio M3 125 CW per Oktober 2021 mencapai Rp 17.975.000."

Terlepas dari itu Marfuah juga menjelaskan keunggulan dan fitur Yamaha Mio M3 125 CW.

Baca juga: Info Motor Suzuki Satria F150, Ada Promo Cashback di PT Suzuki Kartini Bandar Lampung