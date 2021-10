Jadwal Liga Champions Malmo vs Chelsea, AC Milan vs Porto

Ilustrasi : Jadwal Liga Champions 2021-2022 Matchday ke-4, Malmo vs Chelsea - AC Milan vs Porto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jadwal Liga Champions 2021-022 matchday ke-4 menyuguhkan sejumlah laga menarik dan seru.

Matchday ke-4 Liga Champions mulai digelar Rabu 3 Oktober 2021. Diawali laga pembuka antara Malmo vs Chelsea.

Kemudian ada juga big match di pekan ke-4, Ac Milan vs Porto, Sheriff vs Inter Milan, Liverpool vs Atletico Madrid, kemudian Borussia Dortmund vs Ajax.

Laga Malmo vs Chelsea akan digelarEleda Stadiom markas Malmo, Swedi.

The Blues memiliki peluang untuk meraih kemenangan di laga ini, lantaran Malmo merupakan tim yang tak diunggulkan.

Malmo sampai pekan ke-3 belum berhasil meraih satu poin pun, posisi tim asal Swedia ini berada di dasar klasemen Grup H Liga Champion 2021 2022.

Pertemuan Chelsea dengan Malmo di matchday ketiga mereka dibantai 4-0.

Bahkan di laga yang digelar di markas Chelsea tersebut, tim yang punya julukan Himmelsblatt tidak memperlihatkan kemampuannya mencetak gol.

Para pemain Chelsea merayakan gol yang dicetak Reece James ke gawang Newcastle. Berikut hasil Liga Inggris antara Newcastle vs Chelsea yang berakhir dengan kedudukan 0-3 untuk tim tamu. (LINDSEY PARNABY / AFP)

Dalam tiga pertemuan terakhir mereka hanya mampu mencetak 1 gol ke gawang The Blues.

Sementara itu, dalam tujuh laga terakhir tercatat Malmo telah meraih empat kemenangan, sekali hasil imbang, dan dua kali kekalahan.