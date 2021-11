Pedagang Talang Padang Lampung Bingung Harga Minyak Goreng Sekarang Tinggi 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TANGGAMUS - Harga minyak goreng di Pasar Talang Padang juga masih bertahan tinggi, baik untuk minyak goreng curah dan kemasan.

Menurut Panut, salah pedagang di Pasar Talang Padang, dirinya sudah dua pekan terakhir menjual harga minyak goreng dengan harga yang tinggi.

Untuk minyak goreng curah Rp 19.000 per kg, dan minyak goreng kemasan yang paling murah Rp 18.000 per liter.

"Dari agennya memang sudah mahal, akhirnya ya diikuti juga. Tidak tahu ini kenapa harga minyak goreng kok mahal sekali," ujar Panut, Minggu (31/10/2021).

Ia pun mengaku, harga minyak goreng sekarang adalah harga tertinggi dari selama ini. Dulu harga minyak goreng tidak pernah mahal dan jarang terjadi kenaikan.

Sedangkan untuk harga bahan pokok lainnya termasuk normal, tidak tinggi. Seperti beras yang antara Rp 10.000-Rp 13.000 per kg, gula pasir Rp 13.500 per kg.

Lalu gula merah Rp 15.000 per kg, tepung terigu Rp 7.000 per kg, tepung aci Rp 10.000 per kg, mentega minimal Rp 5.000 per sachet.

Namun telur ayam ras turun lagi yang kini Rp 21.000 turun dari Rp 22.000 per kg.

Sedangkan untuk harga sayuran, harga-harga pun termasuk normal. Jika naik maka tidak terlalu tinggi, begitu juga sebaliknya.

Sayuran yang nak harga yakni cabai merah yang kini Rp 25.000 dari Rp 24.000 per kg, cabai rawit Rp 30.000 dari Rp 20.000 per kg. Bawang merah Rp 23.000 dari Rp 20.000 per kg.