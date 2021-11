Kondisi Stefan William Berubah Drastis setelah Cerai dengan Celine Evangelista

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Perubahan pada Stefan William sejak bercerai dengan Celine Evangelista terlihat drastis.

Sejak cerai dengan Celine Evangelista, Stefan William kini dekat dengan perempuan bernama Ria Andrews.

Tak hanya statusnya yang kini berubah menjadi duda, Stefan William kini juga mengalami perubahan pada penampilan fisiknya.

Mantan suami Celine kini badannya tampak lebih berotot dan berisi.

Hampir tiap hari Stefan William memposting kegiatan fitness.

Stefan William juga tak segan memperlihatkan tubuhnya yang kian kekar bak binarawagan.

Seperti pada postingannya, awal November 2021, dia duduk di ruangan fitness dengan memakai baju lengan buntung.

Terlihat lengannya yang kian berotot. Dia juga memperlihatkan dadanya yang kian kekar.

"all progress takes place outside the comfort zone.ybb," tulisnya.

Melihat ini, seorang artis lainnya, Anthony Xie sampai menyebutnya Captain Indonesia.