Kuliner Lampung, Nikmatnya Sate Padang Sidi Sejak Tahun 1970

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Anda yang menggilai menu sate padang nan lezat, Sate Padang Sidi bisa menjadi jawabannya.

Kuliner Lampung yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk No 161 (depan Hostel Kurnia) ini bakal memenuhi selera Anda yang menggemari menu ini.

Menurut Eni Yuliana, pemilik Sate Padang Sidi, di tempat usaha yang dirintis sejak tahun 1970 ini menyediakan dua menu andalan.

"Yakni menu sate padang daging sapi 10 tusuk plus ketupat sapi harga Rp 28 ribu per porsi dan sate ayam plus ketupat 10 tusuk Rp 20 ribu per porsi," kata Eni, Sabtu (6/11/2021).

Selain itu, Sate Padang Sidi juga menyediakan menu sarapan ketupat sayur khas padang dengan sayur gulai nangka kaya akan rempah-rempah.

Itu pun masih ditambah menu telur balado dan rendang.

Eni menuturkan, menyambut HUT Ke 51 Sate Padang Sidi, pihaknya memberi promo selama November.

"Cukup membeli menu di sini sebanyak Rp 50 ribu akan mendapat satu kupon berhadiah peralatan rumah tangga," kata Eni berpromosi.

Untuk pemesanan, penggila kuliner sate bisa menghubungi WhatsApp 081279769615, GoFood dan GrabFood Sate Padang Sidi, atau Instagram Sate Padang Sidi.

Eni menambahkan, usaha kulinernya juga kerap menerima pesanan dari rumah dinas gubernur, kantor dan dinas untuk berbagai acara. ( Tribunlampung.co.id / V Soma Ferrer )