Ilustrasi. Drama Korea Now We Are Breaking Up, Berikut Biodata Second Lead-nya.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut biodata second lead Now We Are Breaking Up, drama Korea yang akan tayang perdana pada 12 November 2021 di SBS.

Dibintangi oleh artis papan atas Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong, drama tersebut disutradarai oleh Lee Gil Bok yang merupakan sutradara Dr. Romantic 2.

Now We Are Breaking Up bercerita tentang Ha Young Eun (Song Hye Kyo) yang merupakan wanita karier cantik namun cuek.

Ia menjabat sebagai ketua dari perusahaan fashion ternama di Korea Selatan.

Ha Young Eun kemudian bertemu dengan Yoon Jae Kook (Jang Ki Yong) yang merupakan seorang fotografer yang cerdas dan tampan.

Baca juga: Drama Korea Now We Are Breaking Up, Berikut Biodata Pemeran Pendukungnya

Setelah pertemuan tersebut menyebabkan keduanya terlibat dalam perjalanan cinta yang rumit.

Nantinya, terdapat pemeran second lead yang akan menghalangi kisah cinta para pemeran utama.

Berikut biodata second lead di Now We Are Breaking Up.

Choi Hee Seo

Choi Hee Seo lahir di Korea Selatan pada 24 Desember 1986, saat ini berusia 34 tahun.

Baca juga: Drama Korea Now We Are Breaking Up, Berikut Biodata Pemeran Utamanya