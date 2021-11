Aktor Rony Dozer Meninggal, Pernah Mengaku Diserang 'Penyakit Misterius'

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Aktor Rony Dozer meninggal dunia, Kamis (11/11/2021).

Sebelumnya, Rony Dozer mengaku mengidap penyakit misterius.

Kabar meninggalnya Rony Dozer dibenarkan Rency Milano.

Rony merupakan komedian yang terkenal melalui program acara 'Extravaganza' yang tayang dari tahun 2004 hingga 2015.

Tak ayal, mendengar kabar Rony Dozer meninggal dunia, para anggota 'Extravaganza' turut kehilangan.

"Im lost for words, another heart breaking. Rest in love om," tulis Aming.

Ucapan duka juga datang dari Mieke Amalia. Baginya, kenangan bersama Rony Dozer saat syuting 'Extravaganza' tidak akan pernah terlupakan.

"Innalillahiwainnailaihi rojiun, Kenangan kita bareng gak akan pernah bisa lupa Oni.. Kerja bareng, ketawa bareng, sampe ngakak bareng-bareng," tulis Mieke dalam akun Instagramnya.

"Terima kasih udh mengisi kebahagiaan dalam kehidupan aku & kita semua Oni. Tapi hari ini kamu pasti lebih bahagia karena udah ketemu sama Bapak di surga," lanjut Mieke.

Rasa kehilangan juga dirasakan oleh Tora Sudiro. Sama seperti istrinya, Mieke, ia juga memiliki kenangan tak terlupakan dengan almarhum Rony Dozer.