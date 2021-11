Drama Korea Happiness, Berikut Biodata Pemeran Cameonya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Drama Korea Happiness yang tayang di saluran televisi tvN memiliki pemeran pendukung yang menarik untuk dibahas biodata pemeran cameonya.

Ditulis oleh penulis top Korea Selatan Han Sang Woon, drama tersebut menceritakan kehidupan warga yang menempati apartemen di tengah wabah virus mematikan.

Apartemen tersebut ditempati berdasarkan status sosial berpangkat tinggi dan ditempati oleh orang kaya.

Berikut biodata pemeran cameo di Drama Korea Happiness.

Lee Kyu Hyung

Lee Kyu Hyung lahir di Korea Selatan pada 29 November 1983, saat ini berusia 37 tahun.

Ia belajar di Departemen Teater di Universitas Dongguk Seoul dan membuat debut filmnya di "Kick the Moon" (2001).

Lee Kyu Hyung kemudian muncul dalam komedi fantasi 2009 "Castaway on the Moon" dan film thriller "No Tears for the Dead" (2014) Dia juga seorang aktor drama mapan, tampil dalam judul seperti "Prison Playbook" (2017), “Life” (2018), dan “Doctor John” (2019).

Sebagai aktor musikal, ia memainkan peran utama dalam penampilan 2019 "Cyrano," dan dinominasikan dalam kategori Aktor Pria Terbaik dari Penghargaan Musik Korea pada tahun yang sama.

