Aksi Romantis Artis Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting Takut Tidak Bisa Tidur

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Ivan Gunawan melakukan hal romantis kepada Ayu Ting Ting. Hal tersebut tampak dalam foto yang dibagikan Ivan di akun Instagram miliknya.

Ayu Ting Ting pun merespons foto tersebut.

Ia mengaku takut tidak bisa tidur.

Ivan Gunawan membagikan foto saat dirinya kecup pipi Ayu Ting Ting.

Tampak dalam foto, ekspresi Ayu.

Baca juga: Ayu Ting Ting Minta Mahar Rp 5 M, Ivan Gunawan Siap Kumpulkan Uang

Ia terlihat tertawa.

Pada keterangan foto, Ivan menuliskan kalimat dalam bahasa Inggris.

"If you are the type of guy that kisses a girl on the cheek, you are doing it right my friend. Happiness is when you kisses and she’s feeling the same way.

(Jika Anda adalah tipe pria yang mencium pipi seorang gadis, Anda melakukannya dengan benar teman saya. Kebahagiaan adalah ketika Anda berciuman dan dia merasakan hal yang sama)," tulis Ivan Gunawan.

Ayu Ting Ting pun memberikan respons terkait unggahan Ivan.

Baca juga: Namanya Terseret Kasus Penipuan, Ivan Gunawan: Miris Banget