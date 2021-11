Henny Rahman dan Larissa Chou Perang di Instagram, Ibu Alvin Turun Tangan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Baru-baru ini Henny Rahman dan Larissa Chou tampak saling sindir di media sosial Instagram.

Hal ini bermula Henny Rahman yang menyebut dirinya jauh lebih cantik dan lebih baik dari Larissa Chou, mantan istri Alvin Faiz.

Dalam pesan itu juga, dirinya membantah cemburu dengan Larissa.

"Dan maaf jg aku gak pernah cemburu sama kamu, jujur aja. Karena bang alvin dan keluarganya selalu bilang aku jauuuh lebih baik dan lebih cantik dari kamu. Semua keluarganya satu2 bilang.

Jadi gak ada alasan aku cemburu sama kamu wkwk. Semua keluarganya bilang aku jauuuh lebih cantik lebih natural lebih adem drpd kamu. Jadi gak ada alasan sama sekali buat cemburu sama kamu.

Aku cemburu sama han so hee krn bang alvin lagi suka sama dia di drakor my name," tulis Henny dalam pesan yang ia kirim pada Larissa.

Mengetahui adanya SMS tersebut, ibu tiri Alvin Faiz, Umi Rania Bawazier, langsung menegur sang menantu Henny Rahman lewat postingan terbaru di Instagramnya.

Umi Rania Bawazier mengingatkan, kecantikan wanita tidak hanya dinilai dari fisik, melainkan juga hati.

Selain ibu Alvin, Larissa pun istighfar membaca pesan Henny dan menuliskan keterangan di Instagramnya.

"iyaaa yang lebih cantik…. @hennyyrahman

