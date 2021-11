Info Motor, Promo dan Cashback Viar Vortex 250 Jelang Akhir Tahun 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Jelang akhir tahun berikut promo cashback harga dan spesifikasi Viar Vortex 250.

Memiliki desain yang hampir sama dengan Kawasaki Versys X 250, Viar Vortex 250 menyediakan promo menarik jelang akhir tahun 2021.

Promo tersebut disampaikan oleh Hesty, sales counter diler Viar Antasari, Bandar Lampung, saat dijumpai Selasa (16/11/2021).

"Kesempatan bagi konsumen yang ingin membeli Viar Vortex 250, terdapat promo menarik, yaitu konsumen berkesempatan mendapat cashback sejumlah Rp 3 juta

untuk pembelian secara cash," tuturnya.

Ia juga menjelaskan harga on the road, Lampung, untuk motor Viar Vortex 250 . "Harga Honda Viar Vortex 250 per November 2021 ini Rp 44.750.000," ujarnya.

"Terdapat juga cashback sebesar Rp 3 juta untuk pembelian secara cash," papar Hesty menjelaskan.

Adapun Spesifikasi Viar Vortex 250

Tipe Mesin : 4 Langkah

SOHC Water Cooler Radiator

Kapasitas Silinder : 249 cc