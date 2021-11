Info Motor Terbaru, Yamaha Nmax Standar Mau Disulap Jadi Predator? Siapkan Rp 5,5 Juta

Yamaha All New Nmax Custom Predator di diler Yamaha Lautan Teduh, Kedaton, Bandar Lampung.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Anda ingin Yamaha Nmax standar disulap menjadi custom ala Predator?

Siapkan saja dana Rp 5,5 juta.

Penambahan body custom membuat tampilan Yamaha All New Nmax jadi lebih gagah.

Lalu bagaimana proses penambahan custom Predator pada All New Yamaha Nmax?

Baca juga: Info Motor, Harga Motor Bekas Suzuki GSX R 150 Mulai Rp 16 Jutaan

Arum, sales counter diler Yamaha Lautan Teduh, Kedaton, Bandar Lampung, menjelaskan mekanismenya.

"Yamaha All New Nmax Predator pada dasarnya sama pada Nmax terbaru. Namun penambahan bodi yang membedakan tampilan Nmax menjadi seperti ini," kata Arum, Kamis (18/11/2021).

"Di sini terdapat penjualan Yamaha Nmax Predator terbaru dan juga bisa melayani jasa bagi Anda pemilik Nmax yang hanya ingin melakukan custom Predator," tambahnya.

Harga All New Nmax Predator Rp 35,5 juta.

Berikut harga OTR All New Nmax di Lampung per November 2021:

Baca juga: Info Motor Yamaha Aerox 155, Berikut Harga Motor Bekasnya Mulai Rp 17 Jutaan

- Nmax standar Rp 30.225.000