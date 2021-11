Promo Kosmetik di Chandra Superstore Tanjungkarang, Diskon Produk Maybellin dan Make Over

Diskon produk Make Over diskon di Chandra Superstore Tanjungkarang.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Chandra Superstore Tanjungkarang memberikan diskon untuk Maybelline dan Make Over, yang berlaku hingga akhir November 2021.

BA Maybelline Dinda mengatakan, di sini ada diskon 25 persen untuk line tatoo, foundation fit me, dan sensational cushion mattes.

"Line tatoo adalah eyeliner yang berwarna hitam pekat, mengaplikasikannya mudah sehingga cocok untuk pemula, dan waterproof," kata Dinda.

Foundation fit me adalah foundation yang mengontrol minyak selama 24 jam, memiliki spf 44/PA++++, dan ada 6 shade.

Kemudian sensational cushion mattes adalah lipstik yang demi matte finish, tahan hingga 12 jam, ada 6 shade, ringan, dan nyaman.

MOC Make Over Tami mengatakan ada diskon 20 persen untuk multifix matte blusher, perfect cover two way cake refil, dan silky smooth translucent powder.

Tami menjelaskan, multifix matte blusher adalah blush on cream yang tahan lama, dan ada 5 shade.

Perfect cover two way cake refil adalah bedak padat yang cocok untuk kulit cenderung normal ke kering, hasilnya satin, dan ada 8 shade.

Kemudian, silky smooth translucent powder adalah bedak tabur cocok untuk semua kulit, untuk kulit minyak dan sensitif, dan ada 7 shade.

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)