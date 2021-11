Artis Gracia Indri Akan Dinikahi Jeffrey di Belanda, Gaun Putih Jadi Sorotan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Gracia Indri akan segera menikah hari ini, Sabtu (20/11/2021).

Isyarat akan adanya pernikahan terungkap pada unggahan sang kakak.

Gisela Cindy mengunggah potret dirinya memegang gantungan baju, Jumat (19/11/2021).

Jika diperhatikan lebih dekat, pada gantungan baju itu tampak gaun putih berbahan tile.

Bagian bawah gaun diletakkan pada kursi yang berada di depannya.

Sementara itu, pada kursi lain terlihat penutup kepala alias veil yang menjuntai.

Dugaan Gracia Indri akan menikah makin terlihat dari caption-nya.

Wanita 31 tahun itu menyebut jika esok (hari ini, -red) adalah hari besarnya.

Ia juga meminta doa agar diberikan kelancaran untuk acara hari ini.

"Get Ready for my BIG DAY tomorrow

Doakan semuanya lancar ya teman2..," tulis Gracia Indri.