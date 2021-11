Chand Kelvin Tiba-tiba Tembak Celine Evangelista untuk Jadi Pacarnya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Resmi menyandang status janda setelah cerai dengan Stefan William, kini Celine Evangelista digandrungi oleh banyak artis pria mulai dari Rulyabii Margana, Indra Herlambang hingga Bubah Alfian.

Baru-baru ini, Celine Evangelista bertemu dengan artis Chand Kelvin dalam acara Klinik Tendean di Trans TV.

Dalam acara itu, Chand Kelvin terang-terangan menembak Celine Evangelista saat acara berlangsung.

Chand Kelvin melontarkan isi hatinya pada Celine Evangelista melalui pantun.

“Celine aku mau ngasih pantun buat kamu boleh?" ujar Chand Kelvin.

Mantan istri Stefan lalu memberikan peluang untuk Chand Kelvin yang hendak berpantun.

“I have a pen

My pen is blue

I want a girl friend

My girl friend is you