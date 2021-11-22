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Info Mobil Terbaru, Simulasi Kredit Mobil Suzuki All New Ertiga di Diler Persada Lampung Raya
Suzuki kembali memperkenalkan produk terbarunya di Lampung, yakni All New Ertiga 2021 versi facelift.Untuk dapat memiliki mobil ini, anda dapat mel
Penulis: Hurri Agusto | Editor: soni
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Suzuki kembali memperkenalkan produk terbarunya di Lampung, yakni All New Ertiga 2021 versi facelift.
Untuk dapat memiliki mobil ini, anda dapat melakukan pembelian secara tunai atau kredit di semua diler Suzuki terdekat.
Berikut ini, info simulasi kredit mobil Suzuki All New Ertiga di Diler Persada Lampungraya.
Menurut Puji, Sales Executive Suzuki Hajimena, Suzuki All New Ertiga kembali hadir dengan desain dan sejumlah fitur terbaru untuk bersaing dengan medium MPV dari merek lain.
"Desain serta fitur All New Ertiga sekarang lebih modern dan elegan," kata Puji.
Untuk pilihan varian, Suzuki All New Ertiga Hadir dalam tiga pilihan, yakni tipe GL, GX, dan SS.
Adapun pilihan warna dari Suzuki All New Ertiga antara lain, Brave Khaki, Silky Silver, Burgundy Red, Radiant Red, Cool Black, Pearl Snow White, dan Metallic Magma Gray.
Sedangkan pada bagian transmisi, Suzuki All New Ertiga sendiri tersedia dalam dua pilihan yakni Manual dan Otomatis.
Untuk menambah kenyamanan dan keamanan berkendara, Suzuki All New Ertiga juga menghadirkan sejumlah fitur tambahan.
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"Ertiga sekarang hadir dengan fitur HHC (Hill Hold Control) dan ESC (Electronic Stability Control)," imbuh Puji.
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