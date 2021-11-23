Otomotif
Info Mobil Terbaru, Harga Toyota All New Avanza 2021
Menurut Eko Bayu Saputra, sales executive Toyota Auto 2000 Raden Intan, Toyota Avanza terbaru kini memiliki tampilan yang lebih elegan.
Penulis: Hurri Agusto | Editor: Daniel Tri Hardanto
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Toyota baru saja meluncurkan produk andalannya, All New Avanza 2021.
Berminat memboyong mobil ini?
Simak daftar harga Toyota All New Avanza di Auto2000 Raden Intan, Bandar Lampung.
Harga mobil Toyota All New Avanza cukup kompetitif untuk bersaing dengan produk low MPV sejenis.
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Menurut Eko Bayu Saputra, sales executive Toyota Auto 2000 Raden Intan, Toyota Avanza terbaru kini memiliki tampilan yang lebih elegan.
"All New Avanza sekarang tampilan tentu lebih mewah dan elegan," ujar Eko, Selasa (23/11/2021).
Toyota All New Avanza terdiri dari lima tipe.
Adapun kelima varian All New Avanza yakni 1.3 E M/T, 1.3 E CVT, 1.5 G M/T, 1.5 G CVT, dan 1.5 G CVT TSS.
Toyota All New Avanza saat ini dibanderol di kisaran Rp 220 juta sampai Rp 270 juta.
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Berikut daftar harga mobil Toyota All New Avanza di diler Auto2000 Raden Intan Bandar Lampung:
Avanza 1.3 E M/T: Rp 220.510.000
Avanza 1.3 E CVT: Rp 233.410.000
Avanza 1.5 G M/T: Rp 242.810.000
Avanza 1.5 G CVT: Rp 255.610.000
Avanza 1.5 G CVT TSS: Rp 278.510.000
Demikian daftar harga mobil Toyota All New Avanza 2021.