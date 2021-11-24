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Otomotif

Info Motor Honda Scoopy, Berikut Harga Terbaru 2021

Simak info motor Honda Scoopy, berikut harga Honda Scoopy terbaru 2021. Sebagaimana diketahui Honda Scoopy 2021 ada 8 varian warna.

Editor: Hanif Mustafa
zoom-inlihat foto Info Motor Honda Scoopy, Berikut Harga Terbaru 2021
Tribunlampung.co.id / Riyo Pratama
Ilustrasi. Simak info motor Honda Scoopy, berikut harga terbaru 2021. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Simak info motor Honda Scoopy, berikut harga Honda Scoopy terbaru 2021.

Sebagaimana diketahui Honda Scoopy 2021 ada 8 varian warna.

Adapun All New Honda Scoopy memasuki lima generasi.

Sekilas tampilannya tidak banyak berubah.

Namun, terdapat beberapa prubahan dari segi lampu dan tampilan warnanya.

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Lampu sein depan belakang sekarang dibuat terpisah.

All New Honda Scoopy tersedia dalam 8 warna, yakni sporty red, stylish brown, stylish red, fashion blue, fashion cream, prestige black, prestige white, dan sporty black.

Adapun fitur paling signifikan di All New Scoopy ialah disematkan smart key.

"Sistem keyless ini merupakan yang pertama dipakai di keluarga skutik 110 cc Honda," kata Annisa, sales counter TDM Pramuka, Bandar Lampung, Selasa (23/11/2021).

Meski begitu, tidak semuanya memakai smart key.

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Tribun Lampung
Sumber: Tribun Lampung
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