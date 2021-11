Info Motor New Honda Beat, Simak Skema Kredit Per November 2021

Ilustrasi. Berikut info motor New Honda Beat Sporty CBS, simak skema kredit per November 2021.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Berikut info motor New Honda Beat Sporty CBS, simak skema kredit per November 2021.

Simulasi kredit DP terendah untuk pembelian New Honda Beat Sporty CBS per November 2021 dengan DP Rp 900 ribu.

Kredit menjadi solusi bagi konsumen yang ingin memiliki motor tapi dananya terbatas.

Di PT Tunas Dwipa Matra (TDM) Lampung per November 2021, New Honda Beat Sporty CBS dijual dengan harga on the road (OTR) Lampung Rp 17.539.500.

Berikut simulasi kredit New Honda Beat Sporty CBS per November 2021:

Honda Beat CBS ISS Rp 18.220.000

Baca juga: Info Motor Terkini, Harga Motor Sport Bekas Suzuki GSX R 150 All Series Terkini

DP Rp 900.000

- Angsuran Rp 1.890.000 tenor 12 bulan

- Angsuran Rp 1.405.000 tenor 18 bulan

- Angsuran Rp 1.080.000 enor 23 bulan